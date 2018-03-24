24 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Отправка парома из Пинска в Житковичский район планируется в воскресенье. Такая информация прозвучала в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.
Паром свяжет Житковичи и Туров. Судно уже прошло швартовые испытания и полностью готово к отправке на Припять.
"Сегодня уже могли бы быть в пути, но поступила информация МЧС о том, что еще по реке ниже Микашевичей существует несколько ледяных заторов", - сказал заместитель генерального директора республиканского унитарного эксплуатационно-строительного предприятия "Днепро-Бугский водный путь" Николай Буката.
Как сообщалось, паромная переправа, которая свяжет два берега Припяти вместо понтонного моста в Житковичском районе, изготовлена на Пинском судостроительно-судоремонтном заводе. Паром спроектирован ОАО "Белсудопроект" по заказу РУП "Гомельавтодор". Несамоходное судно переоборудовано из баржи речного порта Пинск, которая раньше служила для перевозки грузов. Расчетная грузоподъемность парома - 1 тыс. т. За один рейс он способен переправить до 50 пассажиров, а также 5 фур и 20-25 легковых автомобилей. К месту назначения его отбуксирует теплоход под управлением опытной команды судоводителей.-0-
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