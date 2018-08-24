Оздоровительную гимнастику на открытом воздухе проведут в Минске 25 августа

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 25 августа проведут бесплатную тренировку по оздоровительной гимнастике outdoor, сообщили БЕЛТА в администрации Заводского района.

Всех желающих приглашают собраться с утра в парке имени 900-летия города Минска, где пройдет бесплатное занятие с участием профессиональных тренеров Центра физкультурно-оздоровительной работы Заводского района Минска.

Для каждого пришедшего на занятие специалисты подберут оптимальный комплекс тренировок и упражнений, чтобы даже за небольшой промежуток времени подтянуть фигуру, сбросить немного лишнего веса, поправить здоровье после тяжелых трудовых будней и достигнуть гармонии с собой - свежий воздух, небо и пение птиц будут лишь способствовать этому.

"Занятия outdoor (с англ. - вне дома) являются отличной альтернативой душному тренажерному залу. Они проходят на улице - в парке, центре города, в лесу, на озере, и это дарит дополнительное удовольствие от процесса. Именно так в ЦФОР Заводского района подтягивают свою форму более 100 человек. Для них организуются занятия оздоровительной гимнастикой, в том числе для лиц пожилого возраста, поездки на велосипедах по живописной местности с чистым, свежим воздухом", - рассказали в центре.

Кроме того, каждую субботу при хорошей погоде в парке проходят тренировки для пожилых людей. Во время занятий за ними наблюдают тренеры и медицинские работники, чтобы исключить травмы, на месте измерить давление, пульс и в целом регулировать нагрузку. Практический комплекс включает элементы суставной гимнастики, дыхательной гимнастики, восточных практик ушу и цигун, а также активную медитацию.-0-