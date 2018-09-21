Память погибших в боях за Беларусь молдавских воинов почтили в Витебском районе

21 сентября, Витебский район /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Память молдавских воинов, погибших в боях за освобождение Беларуси в годы Великой Отечественной войны, почтили сегодня в Витебском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Церемония передачи земли с братских могил, где похоронены павшие солдаты, прошла на воинском захоронении в агорогородке Вороны, где покоятся останки более 8 тыс. солдат и партизан, погибших в годы войны. В ней приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Молдовы в Беларуси Виктор Сорочан, председатель Витебского райисполкома Геннадий Сабынич, представители Сенненского, Лиозненского, Городокского, Дубровенского и Бешенковичского райисполкомов, которые привезли землю с воинских захоронений своих районов, где также захоронены молдавские воины. Митинг собрал также большое количество местных жителей, молодежи.

Важность сегодняшнего мероприятия подчеркнул Геннадий Сабынич. "При освобождении нашего района более 60 тыс. советских воинов и партизан сложили свои головы. Плечом к плечу с белорусами сражались представители разных народов - русские, грузины, казахи, молдаване. По установленным данным, более 30 сыновей Молдовы обрели покой в воинских захоронениях Витебского, Бешенковичского, Городокского, Дубровенского, Лиозненского и Сенненского районов", - подчеркнул председатель Витебского райисполкома.

Виктор Сорочан акцентировал внимание на символичности того, что церемония проходит 21 сентября - в Международный день мира. "Дай Бог, чтобы этот праздник был вечен", - подчеркнул дипломат.

По его словам, проект посольства Молдовы в Беларуси по увековечиванию памяти молдавских воинов, погибших при освобождении Беларуси, начался в прошлом году с Бобруйска. Сегодня на витебской земле состоялась последняя церемония, после чего вся земля будет собрана в две капсулы. Одну из них установят в Минске в крипте Храма Всех Святых 14 октября. Вторая отправится в Молдову и будет размещена в мемориальном комплексе "Шерпенского плацдарма".

"Я выражаю глубокую благодарность всем белорусским властям. Я проехался по всем регионам Беларуси и везде чувствовал огромную ответственность, достойную организацию этой церемонии. Вызывает глубокое уважение бережное, трепетное отношение белорусов к памяти о тех, кто погиб в страшной войне. Ее эхо отзывается болью в сердце каждого человека. Наш долг - передать эту память поколениям, которые придут за нами. Чтобы они помнили, что такое война, и чтили память людей, которые подарили нам мир", - сказал посол.

Дипломат выразил уверенность в том, что братские народы Беларуси и Молдовы всегда будут жить в мире и согласии.

На территории Витебской области расположено более 1,3 тыс. воинских захоронений, в которых покоятся останки свыше 400 тыс. воинов, сражавшихся в годы войны за освобождение Беларуси.-0-