Память участников партизанского отряда "Большевик" почтят в Гомеле 18 августа

16 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Традиционная встреча бывших партизан и подпольщиков в честь 77-й годовщины создания отряда "Большевик", действовавшего в годы Великой Отечественной войны, пройдет в Гомеле 18 августа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома.

У мемориального комплекса "Партизанская криничка", расположенного в лесном урочище под Гомелем, на митинге-реквиеме соберутся ветераны, представители органов власти, общественных организаций, молодежь. Память погибших в борьбе за свободу и независимость Родины почтят минутой молчания. К мемориалу возложат венки и цветы.

Продолжатся мероприятия в областном музее военной славы встречей бывших фронтовиков, партизан и подпольщиков. На приеме в их адрес прозвучат слова благодарности за проявленные мужество и отвагу, мирное небо над головой ныне живущих поколений. Творческие коллективы города готовят для участников встречи праздничный концерт, во время которого исполнят песни военных лет.

Партизанский отряд "Большевик" начал действовать в окрестностях Гомеля в августе 1941 года. Изначально он насчитывал около 50 человек. В октябре 1943 года отряд был преобразован в бригаду с тем же названием. В ее состав вошли три партизанских отряда - "Большевик", "Патриот Родины", имени В.П.Чкалова. Участники "Большевика" проводили диверсии на железных дорогах и основных автомагистралях, парализовали движение судов по реке Сож. Вместе с частями Красной армии партизаны участвовали в операции "Багратион".-0-