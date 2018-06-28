Памятник ветеранам дорожного хозяйства открылся в Минском районе

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Памятный знак, посвященный ветеранам дорожного хозяйства, которые внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне, а также в послевоенное восстановление и развитие автомобильных дорог Беларуси, открылся сегодня в деревне Жуков Луг Минского района, передает корреспондент БЕЛТА.
Памятник состоит из двух пластин высотой 8,4 м из нержавеющей стали. Устремленные вверх, они олицетворяют связь прошлого и будущего, а также символизируют полотно двух дорог: старой трассы Минск - Москва и современной М2 Минск - Национальный аэропорт "Минск". Снизу расположены скульптурные горельефы. На одном изображен подвиг дорожников в войне, на другом - их труд в послевоенный период.
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