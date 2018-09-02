Памятное гашение специального конверта ко Дню белорусской письменности прошло в Иваново

2 сентября, Иваново /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония памятного гашения специального конверта к XXV Дню белорусской письменности состоялась в Иваново, передает корреспондент БЕЛТА.

Церемония гашения специальным штемпелем художественного маркированного конверта, которую провели заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис и председатель Ивановского райисполкома Юрий Бисун, прошла у павильона РУП "Белпочта" на центральной площади города.

Художественный конверт к юбилейному Дню письменности выпущен Министерством связи и информатизации тиражом в 20 тыс. экземпляров. Конверт украшен эмблемой праздника и гербом Иванова. Оригинальная марка изображена в виде нескольких книг, свитков, горящей свечи, часов и чернильницы с пером. В левом нижнем углу представлена центральная площадь Иваново с Покровской церковью, Крестовоздвиженским костелом и зданием райисполкома.

Во время церемонии

Как отметил генеральный директор РУП "Белпочта" Владимир Матусевич, специальные почтовые проекты и памятное гашение становятся традицией Дня письменности. "Это правильно, потому что праздник проводится в городах, которые являются культурными центрами страны, имеют большое литературное, просветительское прошлое. Иваново - один из них. Про этот чудесный полесский город, про День белорусской письменности узнает фактически весь мир. Этот конверт разойдется практически во все страны мира - страны Всемирного почтового союза, в который входят 192 государства", - сказал Владимир Матусевич.

Приобрести художественный маркированный конверт и поставить на нем памятный оттиск штемпеля могли все желающие. Кроме того, "Белпочта" организовала сегодня почтовую акцию "Счастливое письмо". Каждый, кто отправит весточку в оригинальном конверте с памятного мероприятия Дня белорусской письменности, сможет в конце дня принять участие в розыгрыше ценных призов.-0-

Фото Вадима Якубёнка