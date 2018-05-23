Памятный знак к 100-летию погранслужбы Беларуси открыт в Сморгони

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Памятный знак к 100-летнему юбилею пограничной службы Беларуси открылся в Сморгонском дендропарке. Такая информация размещена на информационном портале Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.

Обелиск символизирует пограничный столб. В верхней его части размещается Государственный герб Беларуси, отлитый из бронзы. В средней части расположена эмблема пограничной службы, ниже размещается текст "Слава стражам границы белорусской". С трех сторон знака символически изображены три периода истории погранслужбы: Великой Отечественной войны, советский и современный.

Автором проекта, символизирующего пример беззаветного служения, преданности своему Отечеству, стал член Белорусского союза художников, заслуженный деятель искусств Беларуси, скульптор, график Владимир Теребун.

По словам председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо, памятник предназначен будущим поколениям. Пограничники таким образом выражают уважение всем воинам, которые отдали жизнь, чтобы сегодня была возможность жить и мирно трудиться.

Подобные скульптурные композиции к 100-летнему юбилею погранслужбы установлены в Гомеле, Шклове и Кричеве. В Минске открытие памятного знака на бульваре Толбухина состоится 25 мая.-0-