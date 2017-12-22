Памятный знак воинам-интернационалистам открыли в Малорите

22 декабря, Малорита /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Малорите торжественно открыли памятный знак воинам-интернационалистам, жителям и уроженцам Малоритского района - участникам боевых действий в Афганистане, передает корреспондент БЕЛТА.

Памятный знак представляет собой установленную на постаменте боевую машину десанта - БМД-1. У подножия легендарной машины размещены мемориальные таблички. На одной из них указано, что памятный знак установлен в честь жителей Малоритского района, выполнявших интернациональный долг в Афганистане в 1979-1989 годах. На второй увековечены имена погибших при исполнении воинского долга рядового Ивана Кителя и ефрейтора Юрия Шелегейко. На третьей представлены тактико-технические характеристики боевой машины советских десантников.

Новый объект воинской славы появился на пересечении улиц Южная и Парковая. Рядом находятся учреждения образования, городской парк. До сегодняшнего дня Малорита оставалась единственным райцентром Брестской области, где не было памятного знака в честь воинов-интернационалистов. Его открытие приурочили к очередной дате ввода войск Советского Союза в Афганистан. В настоящее время на территории Малоритского района проживает 97 ветеранов боевых действий в Афганистане, 39 человек награждены боевыми орденами и медалями.

"Малоритский райисполком поддержал инициативу районной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане. Установка памятного знака должна содействовать военно-патриотическому воспитанию молодежи. Он является воплощением героизма наших солдат, несет идею единства и мира на земле. Думаю, станет доброй традицией проводить здесь уроки мужества, классные часы, торжественный прием в ряды пионерии и БРСМ, другие воспитательные мероприятия", - отметил председатель райисполкома Николай Шум.

В мероприятии приняли участие представители Брестской областной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане, Белорусского союза офицеров, БРСМ, члены молодежного отряда охраны правопорядка, общественность. Представитель Украинского союза ветеранов Афганистана из города Ратно вручил председателю Малоритской районной организации воинов-интернационалистов Олегу Шишацкому медаль "За звитягу" (За Победу).-0-