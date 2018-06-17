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"Папин день" отметят в Минске

Регионы 17.06.2018 | 09:15
Фото из архива
Фото из архива

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиционное городское мероприятие "Папин день - каждый день!", приуроченное к празднованию Международного дня отца, пройдет сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Праздник состоится на территории Центрального детского парка имени М.Горького с 12.00 до 15.00. Гостей будут развлекать театрализованные персонажи, ростовые куклы. Также в программе значатся игры, конкурсы ("Самый сильный", "Знаете ли вы друг друга", "Великие кулинары"), спортивные эстафеты, рисунок на асфальте. Будут работать литературная площадка "Читаем вместе с папами", интерактивные зоны с музыкальным сопровождением и вручением призов

На сцене выступят группы EmBand, "Ляльки Корпорейшн", финалист телепроекта "Минута славы" Павла Фадеева с его шоу "Медведи Айра", автор-исполнитель, артист и шоумен Дядя Ваня.

Главная цель праздника - подчеркнуть роль отца в воспитании детей и становлении новой личности. Впервые День отца в Минске отметили в 2013 году, его инициаторами выступили республиканское благотворительное общественное объединение "Клуб Львов" и комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. С этого времени праздник проходит в столице ежегодно в третье воскресенье первого летнего месяца.

"Жизнь корректирует и расширяет традиционные семейные роли. Праздник "Папин день - каждый день!" призван подчеркнуть многообразие семейных функций современных отцов, направлен на преодоление существующих гендерных стереотипов", - отметили организаторы.

Впервые День отца отметили в США 19 июня 1910 года. Инициатором создания этого праздника называют миссис Додд из города Спокан штата Вашингтон, которая хотела выразить признательность своему отцу, а в его лице - всем заботливым отцам Америки, участвующим в воспитании детей. Национальным праздником этот день в США стал в 1966 году. Во многих странах его отмечают в третье воскресенье июня.-0-

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Теги
дети, Минск, Минский горисполком, праздник, семья
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