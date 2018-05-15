Парад эксклюзивных детских колясок прошествовал по центру Гродно

15 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Парад эксклюзивных детских колясок прошествовал сегодня по центру Гродно в честь Дня семьи, передает корреспондент БЕЛТА.

Участниками традиционного парада в основном стали многодетные семьи из Ленинского района города. Более 70 детских колясок из обычных превратились в сказочные. Были здесь и Золушка со свитой, и Мойдодыр, и капитан корабля, и пилот самолета. Автомобили, коляска - диджейский пульт, коляски в национальных мотивах - фантазии родителей ничем не ограничивались. В шествии в сопровождении оркестра приняли участие и представители перинатального центра, различных учреждений района.

"Традиции таким образом праздновать День семьи уже несколько лет, - отметил заместитель главы администрации Ленинского района Гродно Александр Ковш. - Когда-то мероприятие начиналось как районное, а сейчас это уже значимое городское событие. Радует, что оно собирает все больше участников. Таким образом родители выступают за популяризацию семьи и традиционных нравственных ценностей. Парад лучше всего показывает, что большая семья - это здорово. Количество многодетных семей в районе растет. Сейчас в почти 1,4 тыс. таких семей воспитывается свыше 4,3 тыс. детей".

Праздник продолжился в парке им. Жилибера фестивалем мыльных пузырей, выступлением иллюзиониста, танцевальными и гимнастическими шоу-программами. Открылись интерактивные спортивные и игровые площадки, перед зрителями выступили коллективы Гродненского городского центра культуры, учреждений образования Ленинского района.-0-

Фото Сергея Гаврицкого