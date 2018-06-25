Парикмахерские и ремонтные мастерские Минска предоставят скидки ко Дню Независимости

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 80 предприятий бытового обслуживания Минска предоставят скидки на услуги ко Дню Независимости, сообщили БЕЛТА в отделе организации и развития сферы услуг управления бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома.

Так, 20 парикмахерских города обслужат ветеранов и участников Великой Отечественной войны бесплатно или по сниженной на 30-50% цене. Почистить и постирать одежду можно будет со скидками от 10 до 100%, отремонтировать обувь - со скидкой 20-50%, в некоторых мастерских бесплатно.

Также дешевле на 50% участникам и ветеранам обойдется ремонт ювелирных изделий. Льготный тариф распространяется на художественное и документальное фото.

Информацию о перечне объектов, участвующих в акции, минчане могут узнать по короткому номеру 167.-0-