8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парк имени Александра Герасименко открылся в Партизанском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Церемония приурочена к Дню города. В ней приняли участие представители Министерства иностранных дел, Мингорисполкома, Минского городского Совета депутатов, администрации Партизанского района, Совета старейшин при Мингорисполкоме.

"Это знаковое событие не только для Партизанского района столицы, города Минска, но и для всей республики", - подчеркнул председатель городского Совета депутатов Василий Панасюк.

Имя белорусского государственного деятеля Александра Герасименко присвоено зеленой зоне в границах ул. Долгобродской - пер. Козлова - Слепянской водной системы в конце мая текущего года решением Минского городского совета депутатов.

Александр Герасименко - белорусский государственный деятель, дипломат. Он прошел путь от должности производственного мастера Белорусского автомобильного завода до поста председателя исполнительного комитета Минского городского Совета депутатов (мэра Минска) в 1991-1995 годах. Последующие 19 лет были отданы им дипломатической службе Беларуси. В 1995-2000 годы Александр Герасименко являлся Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Болгарии и Греции по совместительству, с 2000 по 2006 год был заместителем министра иностранных дел, с 2006 по 2013 год - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Латвии. После отставки с дипломатической службы возглавлял Совет старейшин при Мингорисполкоме, входил в Клуб ветеранов дипломатической службы. За активную и успешную деятельность Александр Герасименко был награжден медалью "За трудовую доблесть". В 2017 году он ушел из жизни.-0-