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Парк культуры и отдыха в Жодино реконструируют к 55-летию города

Регионы 16.06.2018 | 22:29
Фото из архива
Фото из архива

16 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Реконструкция парка культуры и отдыха в Жодино станет подарком жителям к 55-летию города, которое будет отмечаться 3 июля. Такая информация озвучена сегодня в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

По словам председателя Жодинского городского Совета депутатов Натальи Сушко, в настоящее время в парке проходит реконструкция нескольких зон. Первая - это детская площадка в виде большого корабля. "Эту инициативу реализует наш Совет предпринимателей", - сказала Наталья Сушко. Вторая зона - это спортивная, обустройством которой занимается Совет руководителей организаций города. Также будет оборудован скейт-парк, веревочный городок, скалодром, площадка для пляжного волейбола.

Кроме того, уже скоро на въезде в Жодино появится скульптура Божьей Матери.

Как сообщалось, Жодино имеет статус города областного подчинения, которым он был наделен 7 марта 1963 года. Долгое время главный городской праздник отмечался в последние выходные сентября и был совмещен с празднованием Дня машиностроителя, что вызывало определенные неудобства в проведении официальных и развлекательных мероприятий. В 2017 году празднование Дня города было перенесено с конца сентября на 3 июля. Соответствующее решение принял Совет руководителей организаций Жодино после проведения широкого обсуждения такой инициативы.-0-

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Теги
благоустройство, Жодино, культура, отдых, природа
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