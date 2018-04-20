20 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Паромная переправа через Припять в Житковичском районе работает по регулярному графику, сообщил БЕЛТА генеральный директор РУП "Гомельавтодор" Игорь Матвецов.

Переправа работает 6.00 до 20.00. Каждый четный час паром отправляется со стороны Турова, каждый нечетный - со стороны Житковичей.

Переправа функционирует параллельно с действующим понтонным мостом. За один рейс паром длиной 70 м и грузоподъемностью 1 тыс. т способен переправить 39 пассажиров, а также 4-5 грузовых автомобилей или 20-25 легковых.-0-