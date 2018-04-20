20 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Паромная переправа через Припять в Житковичском районе работает по регулярному графику, сообщил БЕЛТА генеральный директор РУП "Гомельавтодор" Игорь Матвецов.
Переправа работает 6.00 до 20.00. Каждый четный час паром отправляется со стороны Турова, каждый нечетный - со стороны Житковичей.
Переправа функционирует параллельно с действующим понтонным мостом. За один рейс паром длиной 70 м и грузоподъемностью 1 тыс. т способен переправить 39 пассажиров, а также 4-5 грузовых автомобилей или 20-25 легковых.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4849 BYN
|2.465 BYN
|2.478 BYN
|USD
|2.0077 BYN
|2 BYN
|2.004 BYN
|RUB
|3.2908 BYN
|3.26 BYN
|3.28 BYN