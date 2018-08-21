Паспорта готовности к отопительному сезону получили 77,4% потребителей Могилева

21 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Паспорта готовности к отопительному сезону получили 77,4%, или более 860 теплопотребителей Могилева. Об этом сообщила сегодня на оперативном совещании в горисполкоме начальник управления экономики Алла Богатенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Подготовка к отопительному осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов идет со значительным опережением к уровню прошлого года, - обратила внимание начальник управления. - Так, если на 20 августа 2017 года паспорта готовности имели на руках 53,1% теплоисточников, то на аналогичную дату нынешнего года - 72,3%, или 107 из 148. Большая активность в данной работе отмечается и среди теплопотребителей - 77,4% (в прошлом году было 60,3%)".

Вместе с тем мэр Могилева обратил внимание, что времени для завершения этой работы осталось не так много, и поручил сконцентрировать внимание на проблемных объектах. "К 1 сентября все теплоисточники и потребители тепла должны иметь на руках паспорта готовности. При этом каждый субъект хозяйствования должен самым серьезным образом отнестись к подготовке и работе в осенне-зимний период, учтя опыт и ошибки предыдущих лет. Мы не должны допустить аварийных ситуаций и дискомфорта для горожан", - подчеркнул Владимир Цумарев.

Руководитель города потребовал активизации работы в данном направлении и предложил заслушать доклад о готовности города к отопительному сезону в качестве контроля на следующем оперативном совещании 28 августа.-0-