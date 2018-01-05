Пациенты Витебского областного детского центра получили новогодние подарки от Президента

5 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Новогодние подарки от Президента вручены пациентам Витебского областного детского клинического центра, передает корреспондент БЕЛТА.

Приятную миссию от имени главы государства выполнили заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин, начальник управления здравоохранения Витебского облисполкома Юрий Деркач и главный врач медучреждения Галина Пузанова.

Владимир Пенин и Юрий Деркач вручают подарок Мирославу Гурскому

"Самое главное в излечении детей - это внимание к ним. Сегодняшнее мероприятие - одно из многочисленных свидетельств заботы Президента о нашей стране и детях. И мне было очень приятно выполнить эту почетную миссию. А в том, что детям было приятно, сомневаться не приходиться, вы сами видели их радость", - поделился с журналистами после обхода юных пациентов Владимир Пенин.

Не сомневается в благотворном воздействии такого "лекарства" и начальник управления здравоохранения облисполкома. "Это дополнительное лекарство, которое обрадовало и простимулировало детей к здоровью, ведь многие из ребят встретили новогодние праздники здесь, в больнице. Забота всегда и для всех имеет первостепенное значение, и очень важно, когда она идет от главы государства", - подчеркнул Юрий Деркач.

Настя Гордина, Карина Аксенова и Ярослава Солодухина с подарками

Искренние слова благодарности за такой неожиданный, но очень приятный подарок адресовала Президенту мама пятилетней пациентки Анна Довгялло. Отдельные слова признательности она выразила всему коллективу медучреждения за участие и внимание. "Здесь созданы очень хорошие условия для лечения детей, а отношение персонала к пациентам самое душевное", - сказала она.

Поздравления детей с вручением подарков от Президента состоялись сегодня также в Витебском областном специализированном Доме ребенка, а в ближайшие дни пройдут в специальных детских садах и других учреждениях образования Витебской области.

В Беларуси продолжается благотворительная акция "Наши дети". Руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернатные учреждения, опекунские и приемные семьи, детские больницы, оказывают помощь в решении существующих проблем, вручают подарки. Главная задача благотворительного марафона - дать почувствовать всем детям, и прежде всего тем, кто нуждается в особом внимании общества, радость новогодних и рождественских праздников. Акция проходит под патронатом Президента Беларуси. Она стартовала 11 декабря и продлится по 10 января.-0-

Фото Александра Хитрова