Перспективы кооперации производства, бизнеса и науки обсудят на конференции в Могилеве

28 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Межрегиональная конференция "Кооперация производства, бизнеса и науки в промышленности: успехи, проблемы, перспективы" пройдет 6 декабря в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил генеральный директор Могилевской ассоциации промышленников и предпринимателей Виктор Красовский.

В формате мероприятия пройдут пленарное заседание с выступлением представителей органов местного управления, руководителей предприятий региона и разработчиков инновационной продукции, биржа деловых контактов с презентацией инновационных разработок, имеющих высокий потенциал для коммерциализации, а также выставка инновационных разработок и инновационной продукции (работ, услуг) организаций Беларуси, разработок субъектов малого предпринимательства в сфере инновационной деятельности, предлагаемых для внедрения на предприятиях региона.

В программе также проведение деловых переговоров, заключение договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества.

"Главная цель конференции - содействие активизации кооперационных связей промышленных предприятий, бизнеса и науки на региональном и межрегиональном уровнях, коммерциализации инновационных разработок, интенсификации связей науки и производства", - отметил Виктор Красовский.

Организаторами мероприятия выступают Могилевский облисполком при организационной поддержке Могилевской ассоциации промышленников и предпринимателей, Могилевского агентства регионального развития, Научно-аналитического центра информации, инноваций и трансфера технологий.-0-