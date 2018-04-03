Первые случаи укусов клещей зафиксированы в Брестской области

3 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Первые случаи укусов клещей зарегистрированы в Брестской области, сообщила корреспонденту БЕЛТА энтомолог областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Лариса Ярец.

Первый в этом году случай был зафиксирован в Жабинковском районе еще в январе. Пострадавшим оказался подросток, клещ укусил его на частном подворье. Активизировались клещи в середине марта. За первый весенний месяц в области зарегистрировано 14 случаев, в которых в том числе пострадали шесть детей. По словам специалиста, это намного меньше, чем в прошлом году (73 пострадавших, в том числе 28 детей).

Случаи укусов клещей зарегистрированы в Брестском, Ивановском, Ивацевичском, Кобринском, Малоритском, Пинском, Пружанском районах. В основном они происходили при выгуле собак. По два человека пострадали при заготовке дров и березового сока. Укусы детей в большинстве случаев зафиксированы, когда они играли с домашними животными.

На 2 апреля за исследованием клещей в лаборатории центров гигиены и эпидемиологии области обратились 14 человек. Семь результатов оказались положительными - в клещах были обнаружены возбудители Лайм-боррелиоза.

Энтомологи Брестской области отмечают, что в текущем году численность клещей значительно меньше прошлогодней. Так, при рекогносцировочных обследованиях на клещевом стационаре Красный Двор под Брестом в первой декаде марта клещи отсутствовали вовсе, в середине месяца было обнаружено 11 экземпляров на флаго/км, в конце месяца - 8. В 2017 году численность клещей на эти же даты составляла 6, 59 и 40 экземпляров соответственно.

Ожидается, что с установлением тепла численность и активность клещей будут возрастать. При посещении лесопарковых зон, лесных массивов, дачных участков специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности, уделяя особое внимание индивидуальной защите. После укуса клеща для проведения экстренной профилактики клещевых инфекций необходимо обязательно обратиться в территориальное учреждение здравоохранения.-0-