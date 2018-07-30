30 июля, Лепельский район /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Первый экипаж-тысячник появился в Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Первым тысячу тонн намолотила в Лепельском районе команда в составе старшего комбайнера Леонида Алексеенко и его помощника Павла Хоняка.

Чествование лидеров состоялось сегодня с участием председателя Витебского облисполкома Николая Шерстнева, представителей местных органов власти, руководства предприятия. Механизаторам были вручены почетные дипломы и денежная премия.

"Первый раз в этом году мы чествуем передовиков уборочной. Первая тысяча появилась буквально за несколько дней работы. Это говорит о том, что есть хлеб, есть техника, на которой его можно убрать без проблем, и есть профессиональные кадры - хлеборобы, знающие свое дело и вкладывающие в него душу", - подчеркнул руководитель области.

Николай Шерстнев акцентировал внимание на том, что уборочная в северном регионе страны только начала входить в свой технологический режим. В прошлом году на 30 июля жатва в Витебской области практически еще не начиналась. Первый процент был убран только 1 августа. Сейчас работы ведутся с опережением практически на 10 дней.

Николай Шерстнев

"Погода внесла свои коррективы, однако в ближайшие полторы недели синоптики обещают хорошие условия. По сути, при темпе работ по 5% в день этого времени хватит, чтобы убрать основной хлеб. Зерно подошло. Сдерживающих моментов для уборочной нет. Чтобы не упустить хлеб, мы все сделали в подготовительный период. Теперь надо работать от росы и до росы", - подчеркнул Николай Шерстнев.

В лице первых передовиков уборочной Николай Шерстнев поздравил с успешным началом жатвы всех тружеников села, причастных к этой работе, а механизаторам пожелал хорошей погоды и уборки хлеба без потерь.

Всего, по состоянию на утро 30 июля, в Витебской области убрано 40,5 тыс. га, или 12,3% площадей. Намолочено 117 тыс. т зерна при средней урожайности 29 ц/га. Средний темп уборки пока составляет 3,8% площадей в день, однако в ближайшее время с учетом сухой и жаркой погоды, обещанной на текущей неделе синоптиками, его планируется нарастить до 5-7%.

Самая высокая урожайность по региону - 35 ц/га - на данный момент зафиксирована в Полоцком районе. Хороший урожай собирают также аграрии Глубокского (31 ц/га) и Верхнедвинского (33 ц/га) районов. В Лепельском средняя урожайность составляет 29,4 ц/га, здесь уже убрано 17,2% площадей.-0-

Фото Александра Хитрова