Первый реконструированный участок трассы Минск-Гродно ввели в эксплуатацию

25 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сегодня подписан акт ввода в эксплуатацию первого реконструированного участка трассы М6 Минск-Гродно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил генеральный директор РУП "Гродноавтодор" Валерий Венцкович.

Участок протяженностью 13,3 км расположен в Щучинском районе. Ранее это было одно из самых аварийно опасных мест в Гродненской области: нередко здесь происходили лобовые столкновения.

"Дорога после реконструкции стала одной из самых безопасных в регионе. Она расширена с 2 до 4 полос движения (по 2 полосы в каждом направлении). На разделительной полосе установлено монолитное железобетонное ограждение, которое будет препятствовать лобовым авариям", - отметил Валерий Венцкович.

Ранее здесь случались и нештатные ситуации, связанные с выходом диких животных на проезжую часть. Сейчас на всем протяжении участка установлено ограждение из металлической сетки, препятствующее появлению животных на дороге: перейти на другую сторону они смогут по специально построенному подземному тоннелю.

Разметка на реконструированном участке выполнена из долговечного термопластика, краевые линии - с шумовым эффектом. Оборудованы новые остановочные пункты, сами остановки и подходы к ним освещены. На трассе появились новые места отдыха, причем сделаны они с возможностью дальнейшего развития, возведения, например, объектов придорожного сервиса.

В Гродненской области реконструируется около 120 км трассы Минск - Гродно. Как отметил Валерий Венцкович, все работы ведутся в соответствии с графиком, участки вводятся в эксплуатацию поэтапно.-0-