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Первый родившийся в 2018 году в Минске малыш появился на свет в семье педиатра

Регионы 02.01.2018 | 16:31
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2 января, Минск /Светлана Василевская - БЕЛТА/. Первый родившийся в 2018 году в Минске малыш появился на свет в семье педиатра, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Нового жителя столицы в Городском клиническом родильном доме №2 Минска сегодня посетили представители Минздрава. В качестве подарка малышу принесли гигиенические средства и другие необходимые вещи.

Девочка появилась на свет 1 января в 0.30, имя ей еще не придумали. "Это первый ребенок в семье, мы пожелали, чтобы семейная пара не останавливались на достигнутом, чтобы родители еще раз пришли в этот роддом", - сказала главный акушер-гинеколог Минздрава Юлия Савочкина.

Всего в новогоднюю ночь во втором столичном роддоме родилось трое детей. С 8.00 1 января до 8.00 2 января на свет появились 5 малышей.

Как отметила начальник главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Елена Богдан, в целом служба акушерства и гинекологии к 2018 году подошла с очень хорошими результатами. В Беларуси выстроена разноуровневая система оказания медицинской помощи матерям и детям. Положительный опыт заинтересовал зарубежных коллег. Только в 2017 году 18 делегаций из субъектов Российской Федерации приехали в республику, чтобы изучить опыт оказания соответствующей медпомощи. "Они построили перинатальные центры по аналогии с нашими и сегодня активно перенимают организационный опыт", - сказала Елена Богдан.-0-

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Теги
дети, Министерство здравоохранения, Минск
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