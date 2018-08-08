Первый в Брестской области экипаж-двухтысячник появился в Кобринском районе

8 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе сегодня состоялось чествование первого в Брестской области экипажа-двухтысячника, передает корреспондент БЕЛТА.

Экипаж старшего камбайнера Юрия Сидорука и помощника Вадима Левчука на комбайне КЗС-1624 намолотил 2040 т зерна. Передовики уборочной трудятся в ОАО "Покровский". С этим достижением аграриев поздравил первый заместитель председателя Брестского облисполкома Николай Токарь, поблагодарил их за отличные показатели, вручил грамоту и премии. Согласно решению облисполкома старшему комбайнеру за намолот 2 тыс. т хлеба полагается поощрение размером в 30 базовых величин (сейчас 1 БВ составляет Br24,5), помощнику - 15 базовых.

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