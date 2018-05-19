Пионерский фест в минском парке Горького соберет более 1,5 тыс. человек

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пионерский фест "Взгляни на нас по-новому" пройдет сегодня в Центральном детском парке им. М.Горького в Минске, сообщили БЕЛТА в Центральном совете Белорусской республиканской пионерской организации.
Главными героями детского праздника станут более 1,5 тыс. человек - пионеры и октябрята из всех регионов республики. Участников ожидает насыщенная программа. Для творческих, веселых и находчивых пройдет конкурс агитбригад "Зажги костер добра", для туристов и путешественников будут предложены интересные маршруты по детскому парку и сложные головоломки квеста "Пионерский GPS". Дворовые и пионерские игры, аквагрим, гигантские уличные ростовые шахматы - все это разместится на 15 интерактивных площадках.
Откроет праздник флешмоб "Танцуй вместе с нами!", а ярким аккордом торжества станет первый пионерский опен-эйр "Пионер.by". В его программе зажигательные музыкальные сеты от юных диджеев, шоу светодиодных шаров, розыгрыши призов, фестиваль красок и др.
Пионерский фест организован ОО "БРПО" при поддержке Мингорисполкома.-0-
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