Пионеры Витебской области проведут фестиваль "Равнение на знамя"

16 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Областной фестиваль пионерских парадно-церемониальных отрядов "Равнение на знамя" пройдет 20 января в Витебске, сообщили БЕЛТА в областном совете ОО "БРПО".

Председатель совета, методист отдела пионерской работы и детских движений Витебского областного дворца детей и молодежи Ирина Еленская отметила, что это не только яркое и красочное событие, но и способ привить навыки правильного обращения с символами организации, владения пионерскими ритуалами и понимания их значения.

"Фестиваль посвящен подвигу юных пионеров-героев, героев-антифашистов и 100-летию Вооруженных Сил. Мы ожидаем участие не менее 200 ребят в возрасте 12-15 лет. Лучшие 63 пионера по итогам областного этапа в виде сводного отряда региона примут участие в финале смотра-конкурса в Минске 8 февраля", - рассказала Ирина Еленская.

Каждая категория участников представит свое мастерство в соответствующей номинации: горнисты, барабанщики, знаменосцы, флагоносцы, возложение и плац-концерт.

Организаторами мероприятия выступают управление образования Витебского облисполкома, областной Совет общественного объединения "Белорусская республиканская пионерская организация" и Витебский областной дворец молодежи.-0-