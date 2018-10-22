Пятно нефтепродуктов устраняют в Бресте на обводном канале Мухавца

22 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте на обводном канале реки Мухавец ведется устранение пятна нефтепродуктов, сообщили БЕЛТА в горисполкоме.

О проблеме в Брестскую городскую и районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды сообщили местные жители. Ее решением оперативно занялись специалисты. "Уже на протяжении нескольких дней работники ДЭП подсыпают пятно нефтепродуктов специальным абсорбентом. Эта процедура будет проводиться до полного впитывания и устранения участка загрязнения", - отметили в горисполкоме. Помощь также окажут сотрудники МЧС, которые обеспечат чистку обводного канала от илистой массы.

Инцидент не сказался на жизни представителей фауны. При благоприятных погодных условиях пятно нефтепродуктов устранят за три недели.-0-