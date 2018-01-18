Пятый детский дом семейного типа открылся в Бресте

18 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня торжественно открыли пятый детский дом семейного типа, передает корреспондент БЕЛТА.

Двухэтажный коттедж для семьи, воспитывающей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возведен по ул. Васнецова по соседству с аналогичными типовыми домами. Строительством объекта по заказу Брестского городского УКСа занимался филиал ОАО "Дорстроймонтажтрест" Строительно-монтажный поезд №391 станции Брест". Стройка обошлась бюджету почти в Br260 тыс. Еще Br40 тыс. бюджетных ассигнований было выделено на оборудование жилого дома.

В новом доме поселилась семья из восьми человек: родители-воспитатели Юлия и Андрей Гуляевы с 14-летним сыном и шестерыми приемными детьми в возрасте от 3 до 12 лет. Ранее все дети находились на полном государственном обеспечении в социально-педагогическом центре. Прежде чем получить новый для себя статус, супруги прошли необходимые собеседования и обучающие курсы. Юлии 39 лет, по профессии она учитель математики и физики. Ее супруг окончил Харьковский авиационный университет, сейчас работает в ЗАО "Инволюкс".

Новоселов пришли поздравить с подарками представители городской власти, депутатского корпуса, учреждений образования Московского района Бреста, общественности. Председатель городского Совета депутатов Николай Красовский отметил, что помощь и поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, является одним из главных направлений социальной политики государства, а детские дома семейного типа доказали свою эффективность.

В настоящее время в пяти ДДСТ в областном центре проживают 29 детей. По инициативе родителей-воспитателей на их базе решено создать воспитательно-педагогическую площадку "Детский квартал на Васнецова". Тем более что практика строительства таких домов будет продолжена. В планах - возведение ДДСТ в Ленинском районе Бреста по улице Высоковской.-0-

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