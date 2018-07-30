План по консолидированному бюджету Минска за первое полугодие выполнен на 102%

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. План по консолидированному бюджету столицы за первое полугодие выполнен на 102%, сообщил начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску Андрей Соболевский сегодня на оперативном совещании в мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.

"По итогам первого полугодия текущего года в консолидированный бюджет столицы поступило Br6,2 млрд налогов, в том числе в республиканский бюджет - Br4 млрд, в местный - Br2,2 млрд. Доходы на местном уровне в структуре бюджетной системы составили 35,6%. План по консолидированному бюджету за первое полугодие выполнен на 102%, в том числе в части местного бюджета - на 102,6%", - привел цифры Андрей Соболевский.

По сравнению с первым полугодием 2017 года поступления в консолидированный бюджет города увеличились в сопоставимых ценах на Br217 млн, или на 3,6%.

Задекларировали убытки более 8,8 тыс. организаций - 37%.

"Задолженность плательщиков на 1 июля составила Br113,6 млн. Не рассчитались с бюджетом 611 организаций (31 государственная), 109 ИП и 695 физических лиц. Причем 77% задолженности действующих субъектов хозяйствования приходится на задолженность, образовавшуюся по актам проверок", - отметил Андрей Соболевский. Он добавил, что 80% задолженности организаций приходится на имущественные налоги, то есть предприятия не имеют возможности пускать в оборот заработанные от деятельности средства.-0-