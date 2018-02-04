4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. План "Погода" введен в Гомельской области из-за снегопада, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома
"Поднимают весь личный состав. Сотрудники Госавтоинспекции будут обеспечивать безопасные условия движения, а также при необходимости оказывать помощь участникам дорожного движения", - рассказали в УГАИ.
По данным синоптиков, сегодня преимущественно по юго-восточной половине страны ожидается мокрый снег, метель. По Гомельской, Могилевской и по востоку Брестской областей прогнозировались продолжительные сильные осадки.-0-
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