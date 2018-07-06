Плести купальские венки научат на празднике в Витебске

6 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске во время праздника "Задвинское Купалье" научат плести купальские венки и стрелять из лука, сообщила корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель культурно-исторического комплекса "Золотое кольцо города Витебска "Двина" Валентина Андреева.

Мероприятие стартует сегодня в 20.00 и продлится до полуночи в этом комплексе. Откроет праздник мюзикл "Неверагоднае купалле", где в театрализованном представлении о народном обряде расскажут колоритные персонажи. Гости смогут поучаствовать и в конкурсе на лучший венок.

"Для тех, кто не умеет плести венки, пройдет мастер-класс. А участники наших клубов исторической реконструкции "Нагальфар", "Хальвиль" и "Наследие" предстанут в образах жителей Средневековой Европы XIV-XVI века, викингов и лучников тех времен. Они будут варить травяные чаи, которые можно будет попробовать. Желающие смогут проверить свою меткость в стрельбе из лука", - рассказала Валентина Андреева.

Затем участники праздника пройдутся в шествии в другую часть культурно-исторического комплекса, где подожгут чучело выстрелом огненной стрелы. У костра состоится театрализованная программа с народными играми, хороводами и, конечно же, прыжками через огнище.

В течение праздника гости смогут положить записки с желаниями на плоты возле берега Западной Двины, украшенные факелами и купальскими венками. После этого катер их протащит по реке. Также пройдет выставка-ярмарка народных ремесленников, мастер-классы от мастеров. Для гостей будут приготовлены белорусские "прысмакі".

Ожидается, что в празднике "Задвинское Купалье" примут участие около 150 туристов из России, Латвии и Литвы.-0-