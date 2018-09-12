Площадь приемного отделения больницы СМП в Бресте увеличилась в пять раз

12 сентября, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. В Бресте сдана в эксплуатацию пристройка к приемному отделению городской больницы скорой медицинской помощи, передает корреспондент БЕЛТА.

Строительство объекта предусмотрено планом мероприятий по подготовке к 1000-летию Бреста. Прежнее приемное отделение больницы СМП и травмопункт перестали отвечать современным требованиям. При интенсивной нагрузке (свыше 26 тыс. больных ежегодно) шесть помещений отделения располагались на 84 кв.м - сложно было и врачам, и пациентам. По заказу городского УКСа специалисты ООО "Продом" качественно и в сжатые сроки возвели с внешней стороны больницы трехэтажную пристройку общей площадью 2 тыс. кв.м. На первом этаже на 407 кв.м разместилось приемное отделение, на втором - диагностические кабинеты и лаборатория, на третьем - административные помещения. Здание оснащено двумя лифтами.

Первый этап строительства обошелся местной казне почти в Br2,5 млн. На очереди - хозяйственный корпус с стерилизационным отделением, складами, мастерской. Также предстоит обустроить новые подъездные пути к приемному отделению. Предварительно стоимость всего объекта оценивается в Br7-7,5 млн. Сюда входит и ремонт старого приемного отделения, за счет которого будет расширено травматологическое отделение. Кроме того, за счет средств республиканского бюджета для больницы СМП будут закуплены компьютерный и магнитно-резонансный томографы.

Сегодня новостройку посетил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. Он ознакомился с новыми условиями работы врачей и обслуживания пациентов, поинтересовался планами дальнейшего строительства. По информации горисполкома, проектно-сметная документация на вторую очередь объекта проходит экспертизу. "Комплекс надо закончить и открыть движение. При этом торопиться не надо - все должно быть сделано качественно. А благоустройство территории уже придется провести весной", - сказал губернатор.

Общаясь с журналистами, Анатолий Лис отметил, что в регионе много делается для укрепления и обновления материальной базы учреждений здравоохранения. Так, завершается реконструкция пищеблока детской областной больницы, строительство хосписа в Бресте. Готовятся проекты под реконструкцию зданий онкологического диспансера в Пинске, пристройку лечебного корпуса к детской областной больнице. "Также занимаемся документацией под строительство медицинского центра в Юго-Западном микрорайоне Бреста. Там будет детская поликлиника на 600 посещений в смену, проектируется взрослая поликлиника на 500 посещений и кардиологический стационар. Планируем реконструкцию терапевтического корпуса и строительство пристройки для установки аппарата МРТ в областной больнице", - рассказал руководитель области.-0-