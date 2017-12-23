Победителей областного стартап-марафона определят в Бресте

23 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 23 декабря определятся победители областного startup-марафона для начинающих предпринимателей, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Брестского научно-технологического парка Дмитрий Макарук.

Мероприятие направлено на развитие в области стартап-движения, а также укрепление предпринимательского потенциала региона. Марафон длился в течение 2017 года. В технопарке сегодня будут подведены итоги. К проекту присоединились около 10 начинающих предпринимателей, на протяжении года они изучали основы малого бизнеса (обучались маркетингу, масштабированию, финансовой грамотности, бизнес-моделированию), затем полученные знания применяли при разработке своих инициатив. Стартапы участники намерены развивать в различных сферах деятельности, в том числе в социальном предпринимательстве, производстве продукции.

"Участники покажут, каких результатов добились за прошедшее время. Мы же постараемся по максимуму им помочь с развитием проектов", - подчеркнул Дмитрий Макарук.

Разработчики презентуют инициативы перед большой аудиторией, попробуют получить поддержку своих стартапов. Присутствующие в зале проголосуют за наиболее интересные идеи. Одного победителя марафона выберет компетентное жюри, второго - зрители. Авторы лучших проектов получат призы.

Кроме того, эксперты-практики проведут для представителей малого и среднего бизнеса мастер-классы по маркетинговым инструментам и стратегиям продвижения в социальных сетях, а также по подготовке и представлению презентаций для потенциальных инвесторов.

Организаторами startup-марафона являются Брестские научно-технологический парк и местный фонд регионального развития при поддержке облисполкома.-0-

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