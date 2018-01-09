Почти 1 тыс. учащихся Брестской области стали участниками третьего этапа олимпиады

9 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Почти 1 тыс. учащихся Брестской области стали участниками третьего этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель начальника управления образования облисполкома Александр Жук.

Областной этап интеллектуального конкурса школьников проходит с 8 по 11 января по 16 учебным предметам одновременно в пяти городах региона. Так, Брест принимает участников олимпиады по русскому, белорусскому и иностранным языкам, литературе, информатике, физике и астрономии. В Барановичи съехались юные знатоки математики, истории и обществоведения. На базе Полесского государственного университета в Пинске победители городских и районных олимпиад проверят свои знания по биологии и химии. Олимпиада по обслуживающему труду традиционно пройдет в Кобрине, в Ивацевичах - по географии.

Всего на третий этап олимпиады прошли 950 старшеклассников области. По условиям состязаний около 45% ребят будут награждены дипломами различных степеней. Из победителей будет сформирована команда, которая представит регион на заключительном этапе олимпиады.

"В финале республиканской олимпиады за 2016/2017 учебный год 69 учащихся Брестской области стали победителями. Кроме того, шесть школьников завоевали 7 медалей на международных олимпиадах. Это лучший результат за последние пять лет", - отметил Александр Жук.-0-

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