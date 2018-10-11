Почти 6 т рыбы выпустили в озера Витебской области

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебская областная организационная структура "Белорусского общества охотников и рыболовов" зарыбила четыре озера почти 6 т карпа, белого амура и толстолобика. Подробности рассказали на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Зарыбление прошло в Толочинском, Поставском и Ушачском районах. Стартовал первый этап 9 октября в прудах Толочина и горпоселка Коханово. На следующий день пополнилась ихтиофауна озера Мугирино вблизи деревни Заводино Ушачского района. В Поставском районе зарыбили озеро Лучай.

Заселяли водоемы молодыми особями весом примерно 300-500 г. Рыбаки готовы ждать до лета, чтобы будущий улов успел подрасти.

Всю рыбу в северный регион страны привезли из рыбхоза "Свислочь" Могилевской области. Она была закуплена за счет членских взносов рыболовов-любителей БООР.

На очереди второй этап зарыбления сомом, линем, щукой, он пройдет в конце октября.-0-