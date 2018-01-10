Почти 90 благородных оленей из Литвы поселились в Гомельской области

10 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В вольеры в Речицком и Мозырском районах заселили 86 благородных оленей, привезенных из Литвы, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Гомельской областной организационной структуры Белорусского общества охотников и рыболовов Сергей Марченко.
Новоселами стали 6 самцов, 40 самок, 40 сеголетков благородного оленя. В вольерах для временной передержки они проведут несколько месяцев. Для животных созданы условия, максимально приближенные к естественной среде обитания. На территории есть искусственные водоемы, подкормочные площадки. За животными будут наблюдать, охранять их от хищников. Примерно в июле-августе оленей выпустят в охотничьи угодья.
"Ежегодно с 2015-го для улучшения селекции мы закупаем оленей в Прибалтике и национальном парке "Припятский". Это часть проекта по возрождению благородного оленя в лесах области, который входит в госпрограмму "Белорусский лес" на 2016-2020 годы", - рассказал Сергей Марченко.
Всего с 2015 года в лесах Гомельской области с учетом рожденных во время передержки выпущено порядка 150 благородных оленей. В этом году в угодья региона планируют заселить еще около 80 особей.-0-
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