Почти четверть бюджета Брестской области в 2017 году сформировали 10 предприятий

11 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Десять крупнейших налогоплательщиков Брестской области в 2017 году перечислили в бюджет 24% от доходов региона, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-центре инспекции Министерства по налогам и сборам по Брестской области.

Эти десять предприятий пополнили бюджет области на Br348,5 млн. Лидером по сумме перечисленных доходов является ОАО "Брестский ликеро-водочный завод "Белалко", на долю которого приходится более 5% поступлений в региональную казну. Помимо этого, в тройку вошли ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" и РУП "Брестэнерго".

Также в топ-10 оказались Брестский филиал РУП "Белтелеком", РУПП "Гранит", УП "Брестоблгаз", РУП "Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт", СП "Санта-Бремор". По сравнению с 2016 годом в списке крупнейших налогоплательщиков произошли изменения, в него попали СП "Брестгазоаппарат" и филиал ООО "Евроторг" в Бресте.

Всего в прошлом году в консолидированный бюджет региона поступило более Br1,4 млрд. Около 84% составили налоговые доходы.

В Брестской области насчитывалось более 532,6 тыс. налогоплательщиков, в том числе 19,8 тыс. организаций и 32,2 тыс. индивидуальных предпринимателей, а также 480,5 тыс. физических лиц.-0-

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