16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти две месячные нормы осадков выпало в Брестском районе за первую половину июля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"По Минской, Гродненской, Брестской областям во многих районах за первую половину июля уже выпала месячная норма осадков, а кое-где и больше. В рекордсменах у нас Брестский район, где за 15 дней выпало 140 мм - это 190% месячной нормы. То есть за полмесяца в этом районе выпало почти столько же осадков, сколько в норме выпадает за два", - сказали в Белгидромете.

В Брестской области осадки распределились неравномерно: например, на метеостанции Полесская в Лунинецком районе выпало 50% месячной нормы (46 мм). "Меньше всего осадков за первую половину июля выпало на юго-востоке Гомельской области - менее половины месячной нормы. Это и Гомель, и Василевичи, и Брагин", - отметили синоптики.

В Минске за первую половину июля выпало 120 мм осадков - это почти 140% месячной нормы.

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