Почти каждый третий кандидат в депутаты Витебского областного Совета является членом партии

24 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Среди зарегистрированных кандидатов в депутаты Витебского областного Совета членом партии является примерно каждый третий, городских Советов - почти каждый девятый, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной избирательной комиссии.

При регистрации свою партийную принадлежность указали 130 человек, баллотирующихся в Советы всех уровней, что составляет около 4% от общего количества кандидатов в депутаты. Наибольший интерес партийные структуры проявили к борьбе за места в областном и районных Советах, куда намерены избираться 68,5% от общего числа партийных кандидатов.

Среди девяти партий, претендующих на места в Советах различного уровня в Витебской области, самые большие команды кандидатов в депутаты имеют Коммунистическая партия Беларуси (50 человек) и Либерально-демократическая партия (35). На выборы в районные Советы баллотируется 56% кандидатов от КПБ в регионе. Члены Либерально-демократической партии предпочли борьбу за места в областном представительном органе власти - 26 кандидатов (74,3%).

Кроме того, борьбу за депутатские мандаты в качестве кандидатов ведут 14 членов Объединенной гражданской партии, 13 активистов Республиканской партии труда и справедливости, 9 - Белорусской партии левых "Справедливый мир", 5 - Партии БНФ, по два представителя Белорусской патриотической партии и Белорусской социал-демократической партии (Грамада).

Всего в Витебской области зарегистрировано 3 330 кандидатов в депутаты. На выборах 18 февраля в регионе предстоит избрать 3 112 депутатов, в том числе 2 253 в сельские и поселковые, 133 - городские, 666 - районные Советы, а также 60 депутатов в облсовет.-0-