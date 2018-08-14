Почти на 80 маршрутах общественный транспорт Минска с осени будет ходить чаще

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. При переходе на осенне-зимний период работы транспортники Минска внесут изменения в расписания движения городского пассажирского транспорта по будням почти на 80 маршрутах, сообщили БЕЛТА в "Минсктрансе".

С наступлением осени в Минске увеличивается количество подвижного состава, поскольку растет и пассажиропоток.

Уже с 27 августа изменится частота движения по автобусному маршруту № 47С.

С 3 сентября чаще будут ходить автобусы маршрутов: № 7, 14, 15, 43Д, 54, 61, 62Э, 63, 64, 85С, 90, 104, 107, 115Э, 127, 133, 153, 153Д, 144С, 149, 185С, 187, 188С, 196; троллейбусы № 5, 6, 8, 10, 17, 25, 38, 64, 66, 92; трамваи № 3, 5, 11.

С 17 сентября изменения коснутся автобусных маршрутов № 1, 2С, 18, 65, 71, 74С, 82С, 95, 96, 103, 107, 124, 127, 128, 153, 153Д, 901; троллейбусных - № 3, 6, 10, 25, 27, 41Д, 61, 77; трамвайного маршрута № 6.

С 15 октября чаще пойдут автобусы № 9, 44, 82С, 104, 147, троллейбусы № 27, 33, 52, 53, 57, 64, трамваи № 3, 6, 11.-0-