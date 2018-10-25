Почти половину доходов бюджета Гродненской области с начала года обеспечили 11 налогоплательщиков

25 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Почти половину доходов бюджета Гродненской области с начала года обеспечили 11 крупных налогоплательщиков, сообщили БЕЛТА в инспекции Министерства по налогам и сборам по Гродненской области.

Подведены итоги работы налоговых органов региона за 9 месяцев. В январе-сентябре в формировании бюджета Гродненской области участвовали более 395 тыс. плательщиков: около 16 тыс. юридических лиц, более 24 тыс. индивидуальных предпринимателей и более 355 тыс. физических лиц.

"В консолидированный бюджет за 9 месяцев 2018 года поступило свыше Br1,7 млрд налогов и платежей, выполнение текущего плана доходов составило 101,7%", - отметили в инспекции. По отношению к январю-сентябрю 2017 года поступления консолидированного бюджета в сопоставимых ценах возросли на 12,1%.

В общей сумме поступлений 96,4% составляют платежи организаций. Субъекты хозяйствования государственного сектора экономики обеспечили 75,9% всех поступлений, организации негосударственного сектора экономики - 20,5%.

Статус крупных плательщиков имеют 11 организаций Гродненской области. Ими обеспечено 49,7% всех доходов бюджета, или Br835 млн. К слову, за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 43,9%. В рейтинге организаций Гродненской области, обеспечивающих наибольшие суммы поступлений в бюджет, лидирующие позиции занимают ОАО "Гродненская табачная фабрика "Неман", ГРУПЭ "Гродноэнерго", ОАО "Лидское пиво", РУП "Гроднооблгаз" и другие.

Субъектами малого предпринимательства уплачено в бюджет Br153 млн (9,1%). От индивидуальных предпринимателей поступило Br31,2 млн (1,9%), физическими лицами внесено в бюджет Br30 млн (1,8%).

В разрезе доходных источников наибольший удельный вес занимают поступления акцизов (32,1%, или Br539,9 млн), подоходного налога (20%, или Br335,4 млн), налога на добавленную стоимость (12%, или Br200 млн), налога на прибыль (8,6%, или Br144 млн).-0-