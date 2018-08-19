Под Лидой очевидцы сняли на видео песчаный вихрь

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очевидцы засняли на видео под Лидой песчаный вихрь. Запись опубликована в паблике "ЧП. Беларусь" в социальной сети "Вконтакте", сообщает БЕЛТА.

На видео можно видеть, как поток воздуха, закручиваясь против часовой стрелки, столпом, подобным торнадо, проходит по полю. Эту воронку сняли под Лидой.

Как отмечают очевидцы, природное явление длилось недолго, но на это время приостановило дорожные работы на трассе - люди наблюдали за редким зрелищем. Примерно через две минуты, оторвавшись от земли, смерчь-вихрь пыльным облаком растворился в воздухе.-0-

Видео из паблика "ЧП. Беларусь" социальной сети "Вконтакте"