24 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Специализированные подразделения по наведению порядка на придорожных полосах планируется создать в Витебской области. Такое поручение соответствующим службам дал председатель облисполкома Николай Шерстнев сегодня на заседании облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

В регионе немало участков вдоль дорог, за которыми годами никто не ухаживал, в результате чего они покрылись плотной древесно-кустарниковой растительностью, констатировал глава области. И хотя борьба с такими зарослями ведется, необходимо придать ей системный характер. Для этого надо проанализировать в разрезе каждого района масштабы проблемы, оценить возможные объемы щепы и древесины, которые предстоит вырубить и использовать в системе жилищно-коммунального хозяйства на отопление.

На основе анализа можно будет спланировать пути решения задачи и определить ответственные организации, что поможет преодолеть межведомственную разобщенность. Непосредственными исполнителями работ должны стать специализированные подразделения, оснащенные мощными щеподробилками. Все работы на земле необходимо проводить в соответствии с природоохранным законодательством, исполнители должны знать о существующих запретах и ограничениях, отметил Николай Шерстнев.

Как сообщил начальник управления ЖКХ облисполкома Юрий Дядело, доля использования местных видов топлива предприятиями ЖКХ области по итогам 2017 года составила 66,6%, что является самым высоким показателем среди регионов. В текущем году к началу отопительного сезона необходимо создать запасы дров в объеме 233 тыс. плотных куб.м, щепы - 167 тыс. пл. куб.м, торфа и торфобрикетов - 11,7 тыс. т. По плану мероприятий по энергосбережению в 2017 году установлены и введены в эксплуатацию 5 котлов с механизированной загрузкой, работающих на местных видах топлива, суммарной мощностью 14 МВт в трех котельных Толочинского, Оршанского и Поставского районов. В текущем году аналогичные работы запланированы на котельных в Браславском и Лепельском районах.-0-