Поезда в минском метро в День города будут ходить чаще

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В День города в минском метро будет сокращен интервал движения поездов, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник службы организации движения Минского метрополитена Игорь Дадалко.

Основные торжества в День города в столице пройдут 8 и 9 сентября. В субботу, 8 сентября, с 6.00 до 20.00 поезда на обеих линиях метро будут курсировать с интервалом 5 минут, с 20.00 до 24.00 - с интервалом 3 минуты. Предусмотрено также, что с 10.00 до 24.00 к перевозкам могут быть подключены дополнительные поезда из резерва. В этот день на станциях "Немига", "Купаловская", "Октябрьская" будут работать все кассы.

В воскресенье, 9 сентября, с 8.00 до 17.00 интервал движения поездов составит 4 минуты, с 17.00 до 22.00 - 5 минут, с 22.00 до 24.00 - 6 минут. В этот день с 10.00 до 22.00 будет также обеспечен резерв подвижного состава при необходимости подключения к перевозкам.-0-