Полоцкая молодежь проведет 100 встреч с ветеранами комсомола

13 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцке молодежь реализует проект в преддверии 100-летия ВЛКСМ, по которому планирует провести 100 встреч с ветеранами комсомола, сообщили БЕЛТА в областном комитете БРСМ.
Старт проекту "100 лет. 100 встреч" уже дан. Завершить его планируют 29 октября 2018 года - в день 100-летней годовщины создания коммунистического союза молодежи.
"Это уникальная возможность для молодых людей прикоснуться к живой истории, рассказы старшего поколения запоминаются и впечатляют. Мы организуем встречи ветеранов комсомола со школьниками, студентами и работающей молодежью, во время них проводим своеобразные параллели: как было тогда и как сейчас. Постараемся перенять лучшее, возможно, какие-то традиции и мероприятия будем возрождать у себя на Полотчине", - рассказала первый секретарь Полоцкого райкома БРСМ Наталия Карпенко.
Она добавила, что состоялись встречи с секретарем комсомольской организации эскадрильи Андреем Лаптевым, командиром педагогического отряда "Юность" ОАО "Полоцк-Стекловолокно" Александром Есипенком и секретарем комсомола городской больницы Полоцка в 1974-1981 годах Гарием Трифсиком.
Инициатором и организатором проекта выступил Полоцкий районный комитет БРСМ.-0-
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