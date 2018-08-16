16 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. "Помидорную битву" устроят в Ивье 18 августа. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ивьевского райисполкома.

Праздник "Ивьевский помидор" райцентр примет уже во второй раз. Ивье по праву считается помидорной столицей Гродненской области: ежегодно местные производители поставляют во все регионы Беларуси, а также в страны ближнего зарубежья свыше 4,5 тыс. т витаминной продукции.

"Весь праздник, конечно, будет посвящен ивьевскому помидору. По начавшейся в прошлом году традиции на главной сцене будет закатана первая банка томатов урожая этого года", - рассказали в райисполкоме. Запланирована в рамках праздника и передача лучшей ивьевской рассады делегации из города-побратима Азнакаево из Татарстана.

Праздник будет наполнен яркими событиями. Одним из них станет битва красками цвета помидора. Откроют ее участники конкурса "Властелин села": дальше присоединиться к битве специальными снарядами, наполненными краской холи, смогут все желающие.

Впервые в этом году проведут конкурс на самый большой помидор. Секреты большого урожая в Ивье знают, поэтому ожидается настоящий парад гигантов. Выберут на празднике и лучшее помидорное блюдо, определят самый оригинальный рецепт. Угостят гостей и традиционным - длиной в несколько метров - помидорным бутербродом.

Желающие смогут принять участие в конкурсе на лучший карнавальный костюм "Миссис Помидорка". А организации и предприятия района представят на празднике свое видение оригинального огородного чучела "Чудище в огородище".

Кульминацией праздника станет запуск в небо воздушного помидора. На протяжении всего дня будут работать музыкальные, развлекательные, торговые и игровые площадки.-0-