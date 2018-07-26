Поступления в бюджет от деятельности Гродненской таможни в I полугодии возросли на 35%

26 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Поступления в республиканский бюджет от деятельности Гродненской региональной таможни в первом полугодии возросли на 35% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и составили примерно Br200 млн, сообщили БЕЛТА в таможне.

Внешнеторговый оборот в зоне действия таможни увеличился на 54% до $2,3 млрд. Товаропоток возрос на 23%, через пункты пропуска было перемещено свыше 400 тыс. т товаров, проследовали свыше 2 млн автомобилей, из них более 1,4 млн легковых. Границу пересекли свыше 560 тыс. грузовиков и более 40 тыс. автобусов.

"Активно применяется предварительное электронное декларирование, успешно реализуется автоматический выпуск товаров, совершенствуются формы таможенного контроля, ведется активная работа с субъектами хозяйствования, в частности осуществляющими внешнеэкономическую деятельность", - подчеркнули в таможне.

В первом полугодии сотрудники таможни пресекли 4,5 тыс. административных правонарушений, 12% из них выявлено с применением инспекционно-досмотровых комплексов, возбуждено 43 уголовных дела.-0-