Поступления в бюджет от деятельности Гродненской таможни в I полугодии возросли на 35%

26 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Поступления в республиканский бюджет от деятельности Гродненской региональной таможни в первом полугодии возросли на 35% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и составили примерно Br200 млн, сообщили БЕЛТА в таможне.
Внешнеторговый оборот в зоне действия таможни увеличился на 54% до $2,3 млрд. Товаропоток возрос на 23%, через пункты пропуска было перемещено свыше 400 тыс. т товаров, проследовали свыше 2 млн автомобилей, из них более 1,4 млн легковых. Границу пересекли свыше 560 тыс. грузовиков и более 40 тыс. автобусов.
"Активно применяется предварительное электронное декларирование, успешно реализуется автоматический выпуск товаров, совершенствуются формы таможенного контроля, ведется активная работа с субъектами хозяйствования, в частности осуществляющими внешнеэкономическую деятельность", - подчеркнули в таможне.
В первом полугодии сотрудники таможни пресекли 4,5 тыс. административных правонарушений, 12% из них выявлено с применением инспекционно-досмотровых комплексов, возбуждено 43 уголовных дела.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3318 BYN
|2.325 BYN
|2.33 BYN
|USD
|1.9893 BYN
|1.987 BYN
|1.99 BYN
|RUB
|3.1604 BYN
|3.15 BYN
|3.161 BYN