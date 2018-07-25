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Посвященный юбилею белорусского "Букваря" марафон пройдет в школах Гродненской области

Регионы 25.07.2018 | 18:39
Фото из архива
Фото из архива

25 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Интеллектуальный марафон "Родной букварь" пройдет в Гродненской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении образования облисполкома.

Марафон приурочат к новому учебному году. Посвящен он будет 400-летнему юбилею белорусского "Букваря".

"В учреждениях образования региона планируется широкая программа мероприятий к памятной дате. Найдет она свое отражение и в праздновании Дня знаний, во время которого особое внимание уделят книге, с которой все начиналось", - отметили в главном управлении образования.

В библиотеках школ будут созданы уголки "Листая страницы букваря". В их организации смогут поучаствовать не только педагоги и учащиеся, но и родители, бабушки и дедушки. Здесь планируется представить старые буквари из фондов библиотек и домашних коллекций, а также тематические семейные фотографии.

В сентябре в каждой школе региона будет проведен "Праздник букваря". Все праздники будут объединены областным флешмобом. Для учащихся начальных классов под тематическим названием "Учат в школе" организуют мероприятия шестого школьного дня.

Запланирована и необычная акция "Поздравительная открытка букварю". Все желающие смогут написать поздравление первой книге, поделиться своими воспоминаниями о ней.-0-

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Теги
акция, Гродненская область, школы
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