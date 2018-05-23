Практически все гимназии Минска откроют первые классы

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Практически все гимназии Минска, за исключением трех, в новом учебном году будут набирать первые классы, сообщила сегодня журналистам заместитель начальника отдела дошкольного, общего среднего и специального образования комитета по образованию Мингорисполкома Наталья Иванова, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

В Беларуси отменены вступительные испытания для поступления в гимназии на базовом уровне. Гимназические классы с повышенным уровнем обучения будут исключительно в 10-11-х классах.

"Начальные классы предусмотрены во всех гимназиях Минска. Ожидается, что учебные планы в них будут совпадать с учебными планами общеобразовательных школ. Ранее гимназическое образование начиналось со второй ступени. В пяти гимназиях начальных школ не было, в двух из них (гимназии №27 и №13 Фрунзенского района) будут набирать учащихся в первые классы. Три гимназии - №41, 42 и 25 - пока не планируют набор первоклассников в связи с проведением капитального ремонта или условиями размещения учеников", - отметила Наталья Иванова.

Также она прокомментировала появившуюся в СМИ информацию об "охоте за прописками" для того, чтобы попасть в первые классы гимназий. "Мне кажется, что ситуация значительно преувеличена. По законодательству не так просто прописаться. Необходимость таких действий вызывает еще большие сомнения, поскольку в районах проводится учет проживающих детей. Все дома закреплены за определенными учреждениями образования, ни один ребенок не остался без места", - сказала Наталья Иванова.

Вместе с тем, по ее словам, у некоторых родителей есть свои предпочтения в выборе школ и гимназий. И они могут их реализовать при наличии свободных мест. "Но не нужно создавать ажиотажа, учитывая, что учебные планы теперь одинаковы. Особые предпочтения стоит соотнести с удобством для ребенка, с тем микрорайоном, где он проживает", - считает специалист.

Как сообщалось ранее, в Минске определены перечни жилых домов (микрорайонов), закрепленных за гимназиями. Информация размещена на сайтах управлений образования районных администраций столицы.

Всего в Минске насчитывается 50 гимназий, одна гимназия-колледж, два лицея, 176 средних школ.-0-