Практико-ориентированное обучение и мотивация к труду помогут решить кадровую проблему на селе - Шерстнев

11 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Практико-ориентированное обучение и мотивация к труду помогут решить кадровую проблему на селе. Об этом заявил председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев сегодня на семинаре-совещании по актуальным вопросам развития АПК региона, передает корреспондент БЕЛТА.

"Кадровый голод в сельском хозяйстве ощущается по всем направлениям. Но если по руководителям, специалистам агрономической и инженерной служб ситуация более-менее стабильна, то в животноводстве эта проблема обостряется с каждым годом. Обеспеченность специалистами зоотехнической и ветеринарной служб - только 83% и 78% соответственно", - констатировал руководитель региона.

Привлечение высококвалифицированных кадров на село - одна из главных задач сегодняшнего дня, подчеркнул Николай Шерстнев. "Ее можно решить, скорректировав систему подготовки кадров и увеличив заработную плату, - отметил он. - Первый шаг по увеличению доходов работников сельхозпредприятий - новые подходы к начислению зарплаты в отрасли животноводства, а также механизаторам, которые будут заняты на весенних полевых работах. Затем поэтапно будет пересмотрена заработная плата всех сельских тружеников".

Что касается подготовки кадров, то для повышения качества обучения уже с этого года увеличена продолжительность производственной практики учащихся средних специальных учебных заведений и студентов, пересматриваются учебные программы.

Начальник управления образования Витебского облисполкома Дмитрий Хома рассказал журналистам, что подготовка кадров для села - одна из ключевых тем, которой занимаются специалисты системы образования региона. Речь идет о корректировке программ учреждений профтехобразования и вузов, что ведут подготовку специалистов аграрного профиля.

"Мы нацелены на расширение практической составляющей в процессе обучения как минимум в два раза. Уже сейчас в период весенних полевых работ на базе лучших хозяйств региона производственную практику пройдут будущие механизаторы. Так ребята смогут получить необходимые навыки, а у предприятий будет возможность присмотреться к учащимся и выбрать для себя кадры. Главная задача - обеспечить сельхозорганизации молодыми перспективными специалистами, которые видят себя в сельском хозяйстве, намерены эффективно и добросовестно работать", - подчеркнул начальник управления.

Он также сообщил, что во всех районах области в школах будут созданы аграрные классы. "Управление и отделы образования активно работают над решением этой задачи вместе с райисполкомами", - сказал Дмитрий Хома. -0-