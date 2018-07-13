Праздник безопасности организовало МЧС на "Славянском базаре"

13 июля, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Фестиваль "Славянский базар в Витебске" - это не только программы на концертных площадках, но и базар народный, со своими уличными активностями и развлечениями. Добавить в них момент профилактики решили витебские спасатели, организовав праздник безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

Возле Пушкинского моста сегодня развернулась интерактивная площадка "Волшебная книга МЧС" с квестами, аттракционами, яркими фотозонами и массой полезной информации. "Мы здесь учим, как действовать в чрезвычайной ситуации, и просто дарим хорошее настроение, подарки за активное участие", - объяснили работники Витебского областного управления МЧС.

И эти подарки явно пришлись по душе маленьким посетителям площадки. Кто-то записывался на квест юных спасателей, чтобы пройти стартовую подготовку огнеборца, проверить свои знания по теме безопасности. Кто-то развлекался, паря в воздухе, подвешенный к спасательной вышке. Родители тем временем тоже тренируются в ловкости, вспоминают правила безопасного поведения в быту и, что самое важное, свою личную ответственность за детей.-0-