Праздник моря на Августовском канале отметят заплывами "на чем попало"

1 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Одним из самых ярких и запоминающихся событий лета на Августовском канале станет праздник моря, который пройдет в окрестностях шлюза Домбровка 11 августа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском районном культурно-информационном центре.

Традиционно на празднике состоятся так называемые заплывы на чем попало: команды из разных регионов области представят самодельные плавательные средства, изготовленные порой из самых причудливых материалов. "Откроет заплыв корабль "Праздник" под руководством Капитана Августа. Этот капитан, где бы он не появился, ведет за собой море веселья, море радости и море развлечений", - рассказали в центре.

На территории праздника развернется несколько тематических зон. "Спорт будет поджидать гостей во всех уголках шлюза Домбровка: триатлон, велопробег, соревнования по гиревому спорту. Зрелищными и веселыми ожидаются конкурс "Перенос жены", соревнования по метанию рыбацкого сапога и спасательного круга на кубок Капитана Августа", - пообещали собеседники. Стоит понаблюдать и за перипетиями турнира по болотному футболу: на полное грязи поле выйдут команды из районов Гродненской области и представители ближнего зарубежья.

На площадке в "Портлэнде" можно будет сколько угодно прыгать на батутах, фотографироваться возле ярких фотозон, участвовать в конкурсах и получать подарки. Любителям понежиться под теплым солнышком предлагают остановиться в "Релакс-порту". В программе курортная зона FreeSun, пляжные игры и мастер-класс по зажигательным латиноамериканским танцам. Меломанов не отпустит до самого вечера площадка "Музыкальная волна". В "Порт-мастере" каждый получит возможность оставить на память о празднике приятный сувенир, сделанный своими руками, а также отправить в счастливое плавание свое желание, которое обязательно исполнится.-0-